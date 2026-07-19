Iran Teheran giustizia due manifestanti per le proteste di gennaio Trump | ‘Congresso approvi nuove sanzioni contro il Paese’

A Teheran, due manifestanti sono stati condannati in relazione alle proteste di gennaio. Secondo l'agenzia Mizan, Erfan Esfandiari e Gol Mohammad Mohammadi sono stati giudicati in un procedimento legato alla morte di quattro membri delle forze di sicurezza avvenuta durante gli scontri a Isfahan l’8 gennaio. La condanna segue i disordini scoppiati nella città centrale del Paese.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampaMizan, i due manifestanti, Erfan Esfandiari e Gol Mohammad Mohammadi, sono stati condannati in un caso legato allamorte di 4 membri delle forze di sicurezza, periti durante scontri con i dimostranti a Isfahan, nella parte centrale del Paese, l’8 gennaio. Sale dunque a 23 il numero totale di personeimpiccateper la loro partecipazione ai disordini dello scorso inverno, quando migliaia di persone erano scese in strada per chiedere la fine della Repubblica Islamica. Le repressioni erano state brutali e, secondo il bilancio ufficiale, avevano causato la morte di3.117 persone. Nel frattempo il... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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