Usa voto bipartisan su nuove sanzioni a Mosca

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Senato statunitense voterà martedì su un pacchetto di nuove sanzioni contro Mosca, con un voto che raccoglie il sostegno bipartisan. La decisione viene presa in memoria di un senatore scomparso noto per la sua posizione critica nei confronti di Putin. In concomitanza, il presidente ucraino incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Trump, in un viaggio ufficiale.

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Il cambio di passo pro Kiev sarà votato martedì nel nome del senatore scomparso anti-Putin, Graham. Ci sarà anche Zelensky: andrà da Trump. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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U.S. Senators Signal Ukraine Support for Stronger Military Aid and Sanctions on Russia | AC1N

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