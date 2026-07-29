Un alpinista ha raccontato di essere stato avvicinato da un uomo alle Tre Cime, il cui intento era chiedere la posizione delle montagne. L’episodio si è verificato in un’area meno nota, lontana dai punti più fotografati e condivisi sui social. Secondo la testimonianza, l’uomo non aveva riconosciuto le Tre Cime e non aveva mostrato comportamenti sospetti.

“Un giorno, alle Tre Cime, un uomo mi ha chiesto dove fossero. Eravamo semplicemente sull’altro lato, non quello che si vede di più sui social. Non le aveva riconosciute. Ma tanto gli bastava solo la foto “. Inizia con questo aneddoto, sintesi estrema di un approccio alla natura ormai filtrato esclusivamente dagli schermi degli smartphone, l’analisi di Francesco Abbruscato al Corriere della Sera. L’alpinista mestrino e presidente del Cai (Club Alpino Italiano) Veneto traccia un bilancio severo sull’impatto del turismo di massa in montagna, in particolare sulle Dolomiti patrimonio Unesco, denunciando un sistema infrastrutturale e ambientale arrivato al collasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi tremano i polsi. Alle Tre Cime un uomo mi ha chiesto dove fossero. Eravamo sull’altro lato, non quello dei social, e non le aveva riconosciute”: la rabbia dell’alpinista per l’overtourism sulle Dolomiti

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