Valentina Pesaresi, cantante partecipante alla venticinquesima edizione di Amici, ha condiviso in un'intervista alcune riflessioni sul suo percorso nel talent show. Originaria di Santarcangelo di Romagna e nata nel 2004, ha spiegato come il programma l'abbia aiutata a superare momenti di fragilità e a rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. Ha anche menzionato l'importanza di alcune figure del team di insegnanti, tra cui la coach Pettinelli e la conduttrice Maria De Filippi, che le hanno dato consigli e incoraggiamenti.

Valentina Pesaresi è una cantante di Amici 25, talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Originaria di Santarcangelo di Romagna, classe 2004. Al suo ingresso nella scuola del talento di Canale 5, è stata scelta da Rudy Zerbi come sua allieva. Durante il suo percorso però Valentina cambia professore e si affida ad Anna Pettinelli. La giovane cantante di Amici, quest’anno ha presentato alcuni degli inediti più ascoltati come Meglio, scritto per lei da Angelina Mango e Tuttocambia. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Valentina Pesaresi dopo l’uscita dal serale: ecco cosa ci ha raccontato. Intervista a Valentina Pesaresi di Amici 25. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Valentina Pesaresi: “Mi sentivo fragile ma Amici mi ha insegnato a credere in quello che canto. Pettinelli mi ha fatto ritrovare fiducia in me stessa. Maria De Filippi mi ha detto: fai quello che ti rende felice” – Intervista

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Valentina Pesaresi - tuttocambia | Amici 25

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