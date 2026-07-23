Overtourism alle Tre Cime di Lavaredo la coda infinita per i bus navetta | il video

Una lunga fila di escursionisti che attendono il loro turno per salire alle Tre Cime di Lavaredo. Le immagini immortalate in un video di Katia Tafner girato a Misurina sopra Auronzo di Cadore (Belluno) scrivono un nuovo capitolo dell’overtourism ai piedi delle Dolomiti. A provocare le lunghe code sarebbero state una serie di circostanze: il bel tempo dopo tre giorni di pioggia che ha consentito a molti escursionisti di avventurarsi verso le vette, le lunghe procedure per acquistare il ticket di viaggio e i pochi posti a disposizione sulle navette. Da tempo in quella zona poco distante da Cortina si ragiona se sia necessario un impianto di risalita per smaltire le lunghe code nonostante da alcuni anni l’accesso automobilistico all'area sia a numero chiuso. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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Tre Cime di Lavaredo, centinaia di turisti in coda per raggiungere il rifugio Auronzo

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