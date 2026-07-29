Mercato Risoluzione consensuale con Ndoj | Ripartirà con la Folgore Caratese

L’Ascoli ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Emanuele Ndoj, che ripartirà con la Folgore Caratese. Il club ha comunicato la separazione nel pomeriggio di ieri, confermando la fine del rapporto con il centrocampista, il cui contratto si era rinnovato dopo la promozione in serie B. Ndoj lascia l’Ascoli dopo aver contribuito alla promozione e si trasferisce in una nuova squadra.

L’Ascoli saluta Emanuele Ndoj. Nel corso del pomeriggio di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato con una nota ufficiale la fine del rapporto con il centrocampista il cui contratto si era rinnovato al termine della stagione dopo la conquista della promozione in serie B. Il 29enne nel corso dell’annata è stato spesso impiegato dal tecnico Francesco Tomei a centrocampo, e qualche volta anche più avanti sulla trequarti, negli impegni via via affrontati durante il cammino. Tra luci ed ombre il giocatore ha sempre cercato, con alti e bassi, di mettersi a disposizione di allenatore e gruppo per fornire il suo prezioso contributo alla causa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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