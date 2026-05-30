Juventus Under 17 test match positivo con la Folgore Caratese | a segno Brancato Santa Maria Osakue e Rigo Il recap

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus Under 17 ha battuto la Folgore Caratese 4-0 in un test match giocato sotto il sole. I gol sono stati segnati da Brancato, Santa Maria, Osakue e Rigo. La partita si è svolta in vista dell’amichevole con la Roma, prevista a Vinovo. I giovani bianconeri si preparano per i quarti di finale, con i due attaccanti che hanno realizzato le prime reti in questa occasione.

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di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, in attesa della Roma amichevole in quel di Vinovo con la Folgore Caratese: i bianconeri vincono 4-0 sotto un caldo cocente, Brancato e Santa Maria scaldano i motori in vista dei quarti di finale. Il resoconto e il tabellino. In attesa della sfida valida per l’andata dei quarti di finale prevista per domenica 7 giugno contro la Roma fuori casa, la Juventus Under 17 di mister Grauso scalda i motori vincendo in casa per 4-0 contro la Folgore Caratese, formazione brianzola che nell’ultima annata ha disputato la categoria élite, un passo intermedio fra dilettanti e professionisti. Ecco di seguito il resoconto della partita andata in scena al campo Ale & Ricky di Vinovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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