arezzo paregggio per 1 1 nel test con la folgore caratese

Notizia in breve

L'incontro amichevole tra Arezzo e Folgore Caratese si è concluso con un risultato di 1-1. La partita si è disputata a Clusone ed è servita principalmente a far giocare i calciatori e verificare alcune soluzioni tattiche in vista delle prossime partite. È stata una partita di preparazione, senza altre implicazioni ufficiali o risultati determinanti.