Arezzo paregggio per 1-1 nel test con la Folgore Caratese
L'incontro amichevole tra Arezzo e Folgore Caratese si è concluso con un risultato di 1-1. La partita si è disputata a Clusone ed è servita principalmente a far giocare i calciatori e verificare alcune soluzioni tattiche in vista delle prossime partite. È stata una partita di preparazione, senza altre implicazioni ufficiali o risultati determinanti.
Arezzo, 26 luglio 2026 – L'amichevole tra Arezzo e Folgore Caratese, a Clusone, si chiude con un pareggio per 1-1, al termine di una gara utile per mettere minuti nelle gambe e testare soluzioni in vista dei prossimi impegni. Succede tutto nella ripresa: prima il vantaggio degli ospiti, neopromossi in Serie C con Belmonte in panchina, con Cilivegna. La risposta dell' Arezzo di Bucchi, però, è immediata. Due minuti più tardi Mawuli inventa una combinazione rapida che libera Djamanca in area: l'esterno controlla, entra deciso e con un tocco preciso supera l'estremo difensore per l'1-1. Oggi, domenica 26, la squadra si allena al mattino. Alle 20, amichevole a Zingonia a porte chiuse con l'Atalanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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