Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Wanda Nara di ottenere un assegno di mantenimento di 500 mila euro dall’ex marito. La decisione è stata presa tramite un’ordinanza firmata dal giudice Anna Cattaneo. La donna aveva presentato la domanda, ma questa è stata rigettata senza ulteriori dettagli pubblicati. La sentenza è stata comunicata ufficialmente e non sono state fornite motivazioni aggiuntive.

Il Tribunale di Milano, attraverso un’ordinanza firmata dal giudice Anna Cattaneo, ha respinto la richiesta avanzata di Wanda Nara per ottenere dall’ex marito Mauro Icardi un assegno di mantenimento provvisorio davvero notevole, ovvero circa 500 mila euro al mese complessivi, richiesti all’attaccante del Galatasaray a titolo di indennizzo e sostegno per la separazione. Secondo le motivazioni dell’ordinanza, le richieste formulate dai legali di Wanda Nara non hanno trovato accoglimento poiché l’imprenditrice gode già di una situazione patrimoniale e di una capacità di sostentamento particolarmente floride. Inoltre, l’ex moglie del calciatore è stata definita come una figura “professionalmente qualificata e pienamente in grado di produrre reddito autonomamente”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mauro Icardi festeggia, niente assegno di mantenimento da 500mila euro per l’ex moglie Wanda Nara: cosa ha detto il giudice

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