Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio avanzata nei confronti di Mauro Icardi. La decisione è stata comunicata con un’ordinanza del 1 giugno. La richiesta di mantenimento, formulata da Wanda Nara, non è stata accolta dal giudice. La decisione si basa sui documenti presentati e sulle valutazioni della corte. Nessun ulteriore dettaglio sulla cifra richiesta o sulle motivazioni specifiche è stato reso pubblico.

Il giudice del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo, ha infatti rigettato (con ordinanza del 1 giugno) la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio al mese che era stata avanzata nei confronti di Mauro Icardi. Il giudice ha ritenuto che Wanda Nara disponga di una situazione patrimoniale e reddituale ”molto florida” e che non sussistano i presupposti per riconoscerle un contributo economico provvisorio a carico del marito. Al centro della vicenda c’è la domanda di mantenimento presentata da Wanda Nara nei confronti dell’ex marito. La cifra richiesta ammontava a 250mila euro mensili, una somma che avrebbe dovuto garantire, secondo la linea difensiva della showgirl, il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Niente assegno di mantenimento per Wanda Nara (Mauro Icardi si è salvato): la cifra da capogiro chiesta

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