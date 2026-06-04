Il tribunale di Milano ha respinto la richiesta di assegno da 250 mila euro al mese per l'ex moglie di Mauro Icardi. Il giudice ha valutato la situazione patrimoniale e reddituale della showgirl, ritenendo che non giustificasse la somma richiesta. La decisione è stata comunicata nelle scorse ore e riguarda il procedimento di separazione. Nessun altro dettaglio finanziario o patrimoniale è stato reso noto.

Il giudice Anna Cattaneo, con ordinanza del primo giugno, ha escluso la necessità di riconoscere un sostegno economico immediato a Wanda Nara perché ritiene che la sua situazione patrimoniale e reddituale sia già «molto florida». Nell’ordinanza è evidenziato inoltre che la showgirl è «giovane, professionalmente qualificata e pienamente in grado di produrre reddito autonomamente». L’attaccante argentino del Galatasaray, dunque, per il momento non dovrà staccare alcun assegno per l'ex moglie. La questione economica sarà affrontata nuovamente quando verrà pronunciata la sentenza definitiva ma nel frattempo Icardi ha incassato una prima vittoria nella battaglia legale che da mesi lo vede contrapposto all'ex moglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Mauro Icardi, il tribunale di Milano gli dà ragione: niente assegno da 250 mila euro al mese all'ex moglie Wanda Nara

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