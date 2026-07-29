Lo United Fc di Dubai ha confermato di mantenere Andrea Pirlo nel suo staff, respingendo le voci di un possibile addio. In un comunicato sui social, il club ha affermato che Pirlo è una leggenda e che rimarrà con loro. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali motivazioni o altre operazioni in corso. La comunicazione ufficiale sottolinea la volontà di confermare l’allenatore come parte integrante del team.

Lo United Fc di Dubai si tiene stretto Andrea Pirlo. Con un comunicato pubblicato sui propri profili social, il club emiratino conferma la fiducia all'allenatore che era stato a un passo dal diventare nuovo ct della nazionale italiana, prima che il caso legato all'agenzia di scommesse russa, Fonbet, facesse cambiare idea al presidente Figc Giovanni Malagò, portando alle dimissioni di Maldini e Leonardo., Lo United Fc scrive che si sono diffuse diverse fake news e che è fiero di confermare una leggenda come Pirlo alla guida della squadra: "Negli ultimi giorni, sui media sono circolate numerose speculazioni sul futuro di Andrea Pirlo, tra cui diverse notizie che non corrispondono alla realtà. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Lo United Fc si tiene stretto Pirlo: "Tante notizie false su Andrea, è una leggenda e resta con noi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pirlo, il presidente Lomakin smentisce: nessun legame tra lo United Fc e FonbetIl presidente di United Fc ha affermato che non esistono rapporti tra la società e Fonbet, società russa di scommesse di cui Pirlo è ambasciatore...

Leggi anche: Milan-Celtic 2-2, Amorim si tiene stretto Camarda: "Deve restare con noi, felice di come stiamo lavorando"

Argomenti più discussi: Pirlo, il presidente Lomakin smentisce: nessun legame tra lo United Fc e Fonbet; I motivi del no a Pirlo: non è stata solo una questione di sponsor; Italia, alla fine cambierà davvero qualcosa?; Calcio, Pirlo in pole per il ruolo di ct dell'Italia e la Serie A che si muove sul mercato, le ultime.

Calcio, Pirlo in pole per il ruolo di ct dell'Italia e la Serie A che si muove sul mercato, le ultime. L'ex allenatore della Juventus deve risolvere il contratto con lo United Fc prima di sedere sulla panchina azzurra, nel frattempo le squadre del campionato italiano x.com

Revoca della nomina a CT della Nazionale italiana per Andrea Pirlo a causa dei suoi legami con la Russia: Mi sono state attribuite convinzioni che non ho mai espresso reddit