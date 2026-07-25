Milan-Celtic 2-2 Amorim si tiene stretto Camarda | Deve restare con noi felice di come stiamo lavorando

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan e il Celtic hanno pareggiato 2-2 nella prima amichevole stagionale. Dopo la partita, il tecnico dei rossoneri ha espresso soddisfazione per la prestazione e il lavoro svolto, sottolineando che alcuni aspetti sono stati difficili da applicare. Ha anche commentato positivamente sulla prestazione di un giocatore, ritenendolo importante per la squadra e desiderando che resti con il club. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sul mercato o sui piani futuri.

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Al termine della prima uscita stagionale del Milan, il tecnico dei rossoneri Ruben Amorim ha parlato della prestazione e del momento stagionale di preparazione, dicendosi felice e toccando vari temi: "Abbiamo provato a fare ciò su cui stiamo lavorando e non era facile applicare tutto. Ho avuto la sensazione di vedere una squadra che vuole cambiare l'identità. In certi momenti potevamo fare meglio ma è normale dopo solo due settimane. Differenza tra primo e secondo tempo? A volte va così. Abbiamo subito un gol strano. Nel secondo tempo molto meglio: abbiamo segnato, e quando segni giochi in modo diverso. I gol subiti e segnati hanno avuto un impatto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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