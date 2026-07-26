Il presidente di United Fc ha affermato che non esistono rapporti tra la società e Fonbet, società russa di scommesse di cui Pirlo è ambasciatore globale. La dichiarazione è arrivata dopo che si era diffusa una notizia riguardante interessi economici di Lomakin nella società di scommesse. Nessun collegamento tra lo United Fc e Fonbet è stato confermato ufficialmente.

Una smentita dalla Russia complica la posizione di Andrea Pirlo. L'entourage del presidente e proprietario dello United Fc, Sergey Lomakin, ha voluto fare chiarezza sulla notizia che vedeva l'imprenditore coinvolto con interessi economici nella Fonbet, la società russa di cui Pirlo è global ambassador. "Il signor Lomakin - scrivono - non ha alcun interesse nella Fonbet. Inoltre, lo United Fc Dubai, squadra di calcio di cui Andrea Pirlo è allenatore, non ha alcun legame con Fonbet. Il legame tra il signor Lomakin, lo United FC Dubai e Fonbet non esiste". Dunque decade anche l'ipotesi che il contratto dell'ex centrocampista, scelto da Maldini e Leonardo come nuovo ct, fosse stato coinvolto nella campagna promozionale del marchio russo grazie a una clausola all'interno del suo contratto da tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirlo, il presidente Lomakin smentisce: nessun legame tra lo United Fc e Fonbet

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