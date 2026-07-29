Due bar nel centro di Cento sono stati chiusi per sette giorni dopo che la Questura ha riscontrato episodi di violenza, liti e aggressioni avvenuti tra il 2025 e il 2026. La decisione è stata presa sulla base delle indagini condotte dalla polizia locale. I locali erano coinvolti in ripetuti episodi di comportamento violento che hanno portato alla sospensione dell’attività. La chiusura temporanea è stata disposta per garantire l’ordine pubblico.

Due noti bar del centro di Cento (Ferrara) sono stati chiusi per sette giorni su disposizione del Questore di Ferrara, a seguito di una serie di episodi di violenza, liti e aggressioni avvenuti tra il 2025 e il 2026. I provvedimenti sono stati emessi per garantire la sicurezza pubblica, dopo numerose segnalazioni e controlli delle forze dell’ordine. Provvedimenti di chiusura a Cento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza di pubblica sicurezza per sette giorni ai gestori di due bar nel centro di Cento (Ferrara) è stata presa dal Questore della provincia di Ferrara. La misura è stata adottata su proposta della Compagnia Carabinieri di Cento, dopo un’attenta attività di controllo del territorio e in seguito a numerose segnalazioni ricevute dai militari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Liti, violenza e aggressioni in due locali di Cento, il provvedimento dopo le indagini della Questura

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