Tra sabato sera e le prime ore di domenica, nel Lodigiano sono avvenuti quattro episodi di violenza tra cui pestaggi e risse in tre diversi comuni. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare le aggressioni e avviare le indagini. Nessuna vittima ha riportato ferite gravi, ma le autorità stanno monitorando la situazione. Non sono stati ancora identificati i responsabili.

Lodi - Una scia di violenz a incontrollata ha travolto il Lodigiano tra sabato sera e le prime ore di domenica: tre comuni sono stati teatro di quattro pestaggi, risse e aggressioni. Il primo episodio è accaduto verso le 22 a Lodi, nella zona di via 10 Maggio, nei pressi del ponte sull’Adda. Secondo le prime ricostruzioni, la scintilla sarebbe scoppiata per futili motivi: un insulto reciproco che ha fatto precipitare la situazione tra un uomo di nazionalità filippina e uno di origine nordafricana. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: i due hanno iniziato a colpirsi violentemente, arrivando a lanciarsi bottiglie di vetro. Ad avere la peggio è stato un trentunenne, soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale Maggiore di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Liti e aggressioni in strada: lunga scia di violenza nel Lodigiano

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