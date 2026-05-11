Viola le restrizioni e perseguita l' ex compagna a Ventimiglia il provvedimento dopo minacce e aggressioni

Da virgilio.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ventimiglia, uno straniero è stato colpito da un provvedimento che gli vieta di avvicinarsi e di frequentare determinate aree, dopo essere stato accusato di aver perseguitato l’ex compagna. Le autorità hanno accertato che l’uomo aveva minacciato e aggredito la donna, causando lesioni aggravate. La misura restrittiva è stata applicata in conseguenza di questi atti, in seguito alle indagini condotte.

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Aggravamento della misura cautelare, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Ventimiglia, dove uno straniero è stato sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per atti persecutori e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato disposto dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, dopo che l’uomo, già destinatario della misura, ha violato le prescrizioni minacciando e aggredendo la vittima e un suo amico. Atti persecutori a Ventimiglia La nuova aggressione e l'intervento della Polizia L'aggravamento della misura cautelare L'ammonimento...🔗 Leggi su Virgilio.it

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