Da mesi, i cittadini del comitato Bresso No Vasca denunciano la presenza di liquami non trattati e acque torbide nei corsi d’acqua locali. Le operazioni di risanamento sono considerate rapide e insufficienti, lasciando le acque contaminate. Le segnalazioni sono state presentate più volte alle autorità competenti, che non hanno ancora adottato interventi efficaci. La situazione rimane invariata, con rischi potenziali per la salute pubblica.

Liquami non puliti, operazioni di risanamento sbrigative e acque che restano torbide. Sono le denunce presentate da mesi dai cittadini riuniti nel comitato Bresso No Vasca, che temono rischi per la salute. E chiedono che i risultati delle analisi siano pubbliche. Solo a giugno il gruppo aveva organizzato più di un presidio davanti all’impianto e due flashmob a Bresso e a Milano. "Dopo due riempimenti, abitanti, frequentatori del parco e delle strutture pubbliche della zona sono stati esposti a fanghi e liquami insalubri senza alcun intervento di pulizia - avevano spiegato -. Quale tutela della popolazione è garantita, con varchi aperti all’arrivo dell’onda di piena?". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Liquami e risanamento sbrigativo". La battaglia del Comitato prosegue

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