liquami e odori comitato no vasca in presidio

Il Comitato No vasca ha organizzato un presidio per segnalare le condizioni della vasca dopo il doppio riempimento del 2 giugno. Secondo quanto riferito, ci sono problemi legati a liquami e cattivi odori provenienti dalla struttura. La situazione attuale viene descritta come critica, con evidenti segni di degrado e cattivo funzionamento. Non sono state fornite ulteriori informazioni su interventi o soluzioni adottate.

"Queste sono le condizioni della vasca, dopo il doppio riempimento del 2 giugno". Il Comitato No Vasca torna a denunciare lo stato della struttura tra liquami, fanghi e odori che fanno preoccupare le migliaia di bressesi che abitano i palazzi che si affacciano sull’invaso, quelli che frequentano i centri per l’infanzia e il Parco Nord Milano. Così, per l’ennesima volta, per denunciare la situazione, il Comitato ha annunciato un presidio che si terrà domenica alle 11 proprio davanti alla vasca. "Il doppio riempimento appena avvenuto ha dimostrato di nuovo quanto la vasca nel Parco Nord sia l’unico impianto a sobbarcarsi l’intero carico di acque inquinate e insalubri a ogni attivazione", hanno rimarcato i portavoce del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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