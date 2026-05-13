La battaglia sull’Alute Il comitato chiede un’assise al sindaco e ai consiglieri

Il comitato locale ha richiesto al sindaco e ai consiglieri di convocare un’assemblea pubblica per discutere sulla costruzione della tangenzialina dell’Alute. La proposta mira a raccogliere le opinioni della popolazione bormina sulla questione, coinvolgendo i cittadini nella decisione. La richiesta è stata presentata ufficialmente e nei prossimi giorni si attende una risposta dalle istituzioni comunali.

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