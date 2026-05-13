La battaglia sull’Alute Il comitato chiede un’assise al sindaco e ai consiglieri
Il comitato locale ha richiesto al sindaco e ai consiglieri di convocare un’assemblea pubblica per discutere sulla costruzione della tangenzialina dell’Alute. La proposta mira a raccogliere le opinioni della popolazione bormina sulla questione, coinvolgendo i cittadini nella decisione. La richiesta è stata presentata ufficialmente e nei prossimi giorni si attende una risposta dalle istituzioni comunali.
Organizzare un’ assemblea pubblica popolare per far emergere quale sia la volontà della popolazione bormina in merito alla costruzione della cosiddetta tangenzialina dell’Alute. A chiederlo, con una missiva spedita via Pec al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e al Consiglio comunale, è il Comitato a tutela dell’Alute (anche in nome del Gruppo bormini per l’Alute). "La questione "tangenzialina", come ben sa, nei giorni scorsi è salita agli "onori" della cronaca, trovando ampio spazio sulla stampa locale, anche a seguito delle prese di posizione da parte di forze politiche e ambientaliste non solo locali – si dice nella missiva spedita al sindaco bormino -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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