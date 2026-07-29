Ottanta lavoratori rischiano di perdere il posto a causa della chiusura improvvisa di un’azienda storica nel settore industriale. La Regione ha convocato un tavolo di crisi per affrontare la situazione, sottolineando che la chiusura repentina di un'impresa di rilievo non può essere accettata. La decisione arriva dopo che l’azienda ha annunciato la cessazione delle attività senza preavviso.

Ferrara, 29 luglio 2026 - Ottanta posti di lavoro in bilico e il futuro di un presidio industriale storico da difendere. La crisi di Coperion approda sul tavolo della Regione, che per lunedì 3 agosto ha convocato un incontro di salvaguardia nella sede di viale Aldo Moro per affrontare la prospettiva di chiusura dello stabilimento ferrarese di via Erasmo da Rotterdam. In campo la Regione. La decisione dell’azienda di avviare la procedura di licenziamento collettivo ha aperto una nuova fase della vertenza, con la Regione che si dice pronta a mettere in campo ogni strumento possibile per provare a cambiare l’esito annunciato e salvaguardare occupazione e capacità produttiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Licenziamenti alla Coperion, la Regione apre il tavolo di crisi. “Non è accettabile chiudere da un giorno all’altro un’azienda importante”

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