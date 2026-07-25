A Ferrara, lo stabilimento di via Erasmo da Rotterdam si trova al centro di una crisi. L’azienda ha annunciato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che potrebbe coinvolgere circa 80 lavoratori. Di fronte a questa decisione, i rappresentanti dei dipendenti hanno richiesto un tavolo di confronto con la direzione dell’azienda, e si sta organizzando una mobilitazione per tutelare i posti di lavoro.

La vertenza Coperion entra nella fase più delicata. A Ferrara cresce la mobilitazione attorno al futuro dello stabilimento di via Erasmo da Rotterdam, dove l’annuncio della proprietà di avviare la procedura di licenziamento collettivo mette a rischio circa 80 posti di lavoro. Ieri una delegazione del Pd si è recata in azienda per incontrare i lavoratori e il management locale. Presenti la consigliera regionale Marcella Zappaterra, i segretari del Pd Nicola Minarelli (provinciale) e Giada Zerbini (comunale), insieme alla consigliera comunale Sara Conforti. Un confronto nel quale i dem hanno voluto portare vicinanza ai dipendenti e ribadire l’impegno istituzionale per cercare ogni soluzione possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coperion, a rischio ci sono 80 posti. La mobilitazione per i lavoratori: "Tavolo di confronto con l’azienda"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

All'Electrolux ci sono 400 posti a rischio, la mobilitazione davanti all'azienda: "Tagli pesanti, una tragedia industriale"Oltre 600 operai si sono radunati questa mattina nel piazzale davanti allo stabilimento Electrolux di viale Bologna a Forlì, per protestare contro il...

Mose, mobilitazione dei lavoratori: «A rischio i posti e la sicurezza di Venezia»I lavoratori di Thetis, Consorzio Venezia Nuova, Comar e dell’Autorità per la Laguna hanno proclamato lo stato di agitazione durante un’assemblea.

Temi più discussi: Coperion, a rischio ci sono 80 posti. La mobilitazione per i lavoratori: Tavolo di confronto con l’azienda; Chiude Coperion e lascia a casa 80 dipendenti: Fulmine a ciel sereno; Coperion. Madeo (FdI): Il Comune si attivi con urgenza; Coperion, sos per 80 posti: Serve un tavolo di crisi.

Coperion, a rischio ci sono 80 posti. La mobilitazione per i lavoratori: Tavolo di confronto con l’aziendaIeri una delegazione del Pd si è recata in azienda, in campo sono scesi anche Forza Italia e la Comune. Sul caso è intervenuta Madeo, la capogruppo di Fd’I in consiglio comunale ha presentato una mozi ... ilrestodelcarlino.it

Copeiron, sos per 80 posti: Serve un tavolo di crisiAnche il Comune in campo. I Dem: L’azienda ritiri la procedura di licenziamento ... msn.com