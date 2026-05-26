I sindacati hanno definito “surreale” la situazione durante il tavolo di crisi sulla Progetto Scarpa Srl, ex Calzaturificio TM. L’azienda, che impiega 30 lavoratori, non ha pagato gli stipendi da cinque mesi. È stato aperto un confronto con la Regione per cercare soluzioni. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma il quadro rimane complesso e difficile.

" Situazione surreale ". È il commento dei sindacati a margine del tavolo di crisi sulla Progetto Scarpa Srl, ex Calzaturificio TM, i cui 30 dipendenti sono senza stipendio da 5 mesi. Ieri nella sala riunioni del Comune di San Giovanni Valdarno si è tenuto infatti il vertice atteso dai primi di maggio con le Rsu, Cgil, Cisl e Valerio Fabiani, consigliere speciale per il lavoro e le crisi aziendali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La novità è che Fabiani ha attivato un tavolo permanente che farà da garante durante la vertenza. Allo stesso tempo, però, le sigle sindacali hanno sottolineato le forti criticità che intaccano la carne viva dei lavoratori e delle lavoratrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi dell’azienda Progetto Scarpa. Aperto un tavolo con la Regione

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