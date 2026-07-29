letteratura russa ultimo incontro lectio magistralis di marcucci

Stasera alle 21.15 alla Dickens Fellowship in piazza Alberica a Carrara ultimo appuntamento con il ciclo di incontri “ La Letteratura Russa: Conoscere il passato per comprendere il presente“. La prima parte del seminario sulla letteratura russa si chiuderà con la prof.ssa Giulia Marcucci con la lectio magistralis “La traiettoria di una scrittrice russa contemporanea. L. Petruševskaja e le sue memorie“. "Gli incontri sulla letteratura russa sono andati oltre le nostre aspettative in termini di pubblico e partecipazione attiva agli incontri, un vero successo – dichiara Marzia Dati – un format che riprenderemo in autunno dando spazio anche alla storia della letteratura inglese e nordamericana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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