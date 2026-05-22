Trilogia esegetica lectio magistralis di Banti alla Dante Alighieri

Il comitato spezzino della Società Dante Alighieri ha organizzato una trilogia di incontri dedicati alla Divina Commedia. La serie prevede tre lecture, ciascuna incentrata su tre canti scelti tra quelli più rappresentativi di ogni tappa del poema. L’obiettivo è approfondire l’opera attraverso analisi di specifici brani, offrendo al pubblico una lettura più dettagliata e accessibile dei diversi momenti della composizione. La serie si configura come un percorso di divulgazione e studio dell’opera dantesca.

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Il comitato spezzino della Società Dante Alighieri ha strutturato un’inedita trilogia esegetica dedicata alla Divina Commedia, concepita per divulgare l’opera cantica per cantica attraverso la selezione di tre canti celebri per ogni singola tappa. La rassegna si svilupperà associando una chiesa al Paradiso, la casa circondariale al Purgatorio e le cave estrattive all’Inferno. Il primo appuntamento si terrà oggi, dalle 16, nella parrocchia dei Santi Giovanni e Agostino, con entrata libera. Dopo i saluti di apertura del parroco don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana, il filosofo Egidio Banti terrà una lectio magistralis sui Canti XI... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trilogia esegetica, lectio magistralis di Banti alla Dante Alighieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festival Filosofico, giovedì la lectio magistralis di Maurizio FerrarisTempo di lettura: 2 minutiGiovedi 9 Aprile alle ore 15,00, si terrà presso il teatro San Marco il settimo appuntamento del 12° Festival Filosofico... Chirurgia robotica in urologia: lectio magistralis di Fabrizio Dal Moro all’ospedaleUna lectio magistralis intitolata “Passato, presente e futuro della chirurgia robotica in Urologia” nella prestigiosa Sala Colonne del nucleo antico... Una chiesa per il Paradiso, il carcere per il Purgatorio, le cave per l’Inferno: tre tappe dedicate all’esegesi della Divina CommediaUna chiesa per il Paradiso, il carcere per il Purgatorio, le cave per l’Inferno: tre tappe dedicate all’esegesi della Divina Commedia ... msn.com Mirabella racconta Dante. Lectio magistralis a teatroUna lectio magistralis su Dante Alighieri, targata Michele Mirabella. Il ’Festival Storie’, domani sera alle 21.30, fa tappa nel teatro parrocchiale di Loro Piceno con il popolare professore in Ma ... ilrestodelcarlino.it