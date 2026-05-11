Chirurgia robotica in urologia | lectio magistralis di Fabrizio Dal Moro all’ospedale

Si è svolta presso l’ospedale di Piacenza una lectio magistralis intitolata “Passato, presente e futuro della chirurgia robotica in Urologia”. L’evento si è tenuto nella Sala Colonne del nucleo antico dell’ospedale e ha visto come relatore il noto specialista Fabrizio Dal Moro. La conferenza ha approfondito gli sviluppi e le applicazioni della chirurgia robotica nel campo urologico.

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