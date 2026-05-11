Chirurgia robotica in urologia | lectio magistralis di Fabrizio Dal Moro all’ospedale
Si è svolta presso l’ospedale di Piacenza una lectio magistralis intitolata “Passato, presente e futuro della chirurgia robotica in Urologia”. L’evento si è tenuto nella Sala Colonne del nucleo antico dell’ospedale e ha visto come relatore il noto specialista Fabrizio Dal Moro. La conferenza ha approfondito gli sviluppi e le applicazioni della chirurgia robotica nel campo urologico.
Una lectio magistralis intitolata “Passato, presente e futuro della chirurgia robotica in Urologia” nella prestigiosa Sala Colonne del nucleo antico dell’ospedale di Piacenza. L’appuntamento è martedì 12 maggio alle 14,20.Un incontro aperto a medici, infermieri e specialisti per parlare del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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