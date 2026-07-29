Le ultime mosse di Cutolo sullo scacchiere del calcio mercato Cagnano per chiudere la difesa Anghelè per aprire l’attacco

L’Arezzo ha concluso l’acquisto di un difensore proveniente da Cagnano e ha firmato un attaccante proveniente da Anghelè. Dopo giorni di silenzio, la società ha accelerato le operazioni di mercato, con il direttore che ha lavorato nel dettaglio per rafforzare la rosa. Le trattative sono state condotte in segreto, portando a queste due nuove acquisizioni prima dell’inizio del campionato.

Dopo giorni di calma apparente, sul mercato l’Arezzo ha accelerato di colpo. Lo stallo, a quanto pare, era solo di facciata, mentre invece il direttore Cutolo continuava a lavorare sottotraccia per perfezionare la rosa a disposizione di Bucchi per il prossimo campionato. Come ha ammesso lo stesso direttore amaranto, è a buon punto la trattativa con il Pescara per portare ad Arezzo Andrea Cagnano, terzino sinistro classe 1998 di proprietà dell’Avellino. Gli irpini lo avevano ceduto in prestito al Pescara durante l’ultima sessione invernale di mercato e in Abruzzo il difensore canturino si è subito imposto come titolare giocando dodici gare dall’inizio e mettendo a referto un gol e un assist che non hanno evitato, però, la retrocessione del Delfino in C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Cutolo's latest moves in the transfer market. Cagnano to close down the defense. Anghelè to open up the attack.Negotiations with Pescara for the full-back are well underway. Iaccarino is leaving the unknown, while Di Bitonto is on standby. sport.quotidiano.net

Le ultime mosse di Cutolo sullo scacchiere del calcio mercato. Cagnano per chiudere la difesa. Anghelè per aprire l’attaccoA buon punto la trattativa con il Pescara per il terzino.. L’incognita Iaccarino lascia. invece in standby Di Bitonto. . sport.quotidiano.net