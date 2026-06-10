L'Inter sta valutando Solet come possibile rinforzo difensivo. La società sta definendo le prossime mosse di mercato per rafforzare la rosa, puntando su un profilo giovane. La trattativa con il difensore si sta sviluppando, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La squadra continua a monitorare anche altri profili per completare il reparto difensivo prima dell'inizio della stagione.

L’ Inter continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva ma anche più giovane in vista della nuova stagione. Tra i reparti destinati a subire cambiamenti c’è soprattutto la difesa, dove il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri è quello di Oumar Solet. Il centrale francese dell’ Udinese viene seguito da tempo dalla società milanese, che lo considera un profilo ideale per avviare un graduale rinnovamento della retroguardia. Nelle ultime settimane i contatti tra i due club sono proseguiti in maniera positiva e la trattativa sembra ormai entrata nella fase decisiva. La distanza tra Inter e Udinese si riduce. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Inter, Solet in pole per la difesa: le prossime mosse del club

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