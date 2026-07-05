Il Milan punta a chiudere l’acquisto di Gila per la difesa e sta definendo i dettagli dell’accordo. Dopo questa operazione, il club procederà con alcune cessioni di giocatori. La sessione di mercato prosegue con aggiornamenti su trattative in corso e movimenti ufficiali. La giornata di oggi si concentra sulla conclusione di alcune operazioni chiave e su eventuali annunci ufficiali.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, domenica 5 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Uno di questi dovrebbe essere Mario Gila: accordo trovato con il giocatore (5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, per cinque anni); si lavora per trovare, nella giornata di domani, un accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro, bonus inclusi. Poi, prima di nuovi acquisti, il Milan dovrà anche sfoltire la rosa con qualche cessione importante, su tutte quella di Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan Live | Difesa, si punta a chiudere per Gila. Poi le cessioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LOOKMAN vs NKUNKU! Mercato Milan: MURILLO in difesa… e spunta VERRATTI

Notizie e thread social correlati

Milan, c’è il sì di Gila: 5 milioni l’anno. Si punta a chiudere l'accordo con la LazioIl Milan ha raggiunto un accordo con l'agente di Mario Gila per un contratto di circa 5 milioni di euro all’anno.

Milan, Pellegatti sul mercato: "Prima il centravanti, poi si pensa alle cessioni"Il Milan sta pianificando le prossime mosse di mercato, con priorità al rafforzamento dell’attacco prima di considerare eventuali cessioni.

Temi più discussi: Calciomercato Milan live: in difesa si scalda Mario Gila; Calciomercato Milan live: Amorim punta su Goncalo Inacio, ma per la difesa ci sono anche altri nomi; Calciomercato Milan LIVE: Cardinale incontra Amorim. Antonio Silva ha già accettato l’offerta rossonera; Calciomercato Milan, tra Gila e Inacio: ecco cosa sta succedendo.

. @acmilan #TopNews, rivoluzione di #mercato: il verdetto di @lukamodric10, due colpi in difesa, l’erede a sorpresa di @RafaeLeao7 - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #transfers x.com

Il Milan ha ufficializzato Gonçalo Ramos e punta su van Dijk o Inacio per la difesaIl Milan punta a rinforzare la difesa: analisi delle potenziali mosse di mercato tra sogni e realtà per il club rossonero. Il Milan ha recentemente ufficializzato l’acquisto di Gonçalo Ramos, un colpo ... notiziemilan.it

[Cody Gakpo] non ha detto direttamente al Liverpool che vuole andarsene. Tuttavia, ci sono stati recenti interessi per Gakpo dall'Italia, e dal Bayern dallo scorso estate. Il Liverpool non sta cercando attivamente di vendere e ha preso nota della cifra del trasferi reddit

Nuovo nome per la difesa del Milan: lo vuole AmorimIl Milan continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e, tra i nomi valutati dalla dirigenza rossonera, è spuntato anche quello di Gonçalo Inácio ... milanlive.it