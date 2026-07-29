Quattro celebrità hanno recentemente scelto le scalature come metodo per rinnovare il proprio look, dimostrando come questa tecnica si adatti a tutte le lunghezze e valorizzi il viso anche oltre i 50 anni. Le scalature sono diventate una soluzione popolare per chi desidera cambiare stile senza stravolgere troppo l’aspetto, grazie alla loro capacità di adattarsi a diversi tipi di capelli. La tendenza si conferma come una delle opzioni più richieste nel settore dei tagli di capelli.

V oglia di cambiare look capelli ma non sapere esattamente come? Si può optare per delle scalature. I tagli di capelli scalati sono una scelta vincente su molte tipologie di capelli, e over50. Le scalature hanno infatti il grande vantaggio di creare movimento alla chioma, donando freschezza e leggerezza oltre ad esaltare invece i punti di forza del viso. Non è un caso se a Hollywood sono molte le star conquistate dalla scalatura. li. Andie MacDowell reinventa i capelli silver con il raccolto più raffinato di Cannes X Leggi anche › Tagli capelli ricci per cinquantenni: corti e medi, tre idee Tagli di capelli scalati, i vantaggi delle scalature. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le scalature si adattano a tutte le lunghezze e sono un trick beauty che valorizza il viso, over50. Quattro star a cui ispirarsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Una scalatura adatta e realizzata per una chioma lunghissima ma con capelli mossi e sottili !

Notizie e thread social correlati

Ucraina, quali sono le tecnologie a cui Israele e Usa vogliono ispirarsiLe forze armate ucraine sono attualmente la principale potenza europea in campo militare.

Al via TIM Star, il nuovo programma che valorizza le relazioni che durano nel tempoÈ stato annunciato il lancio di TIM Star, un nuovo programma di fidelizzazione gratuito rivolto ai clienti consumer.