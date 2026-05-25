ucraina quali sono le tecnologie a cui israele e usa vogliono ispirarsi

Le forze armate ucraine sono attualmente la principale potenza europea in campo militare. Stati Uniti e Israele stanno negoziando nuovi accordi per l’approvvigionamento di armi, con l’obiettivo di integrare nella loro dotazione tecnologica i droni usati dall’Ucraina. Le trattative riguardano tecnologie specifiche e sistemi di droni già impiegati sul campo. Non sono stati resi noti dettagli sui modelli o le quantità coinvolte.

Le forze armate ucraine sono oggi la prima potenza europea e gli Stati Uniti, insieme con Israele, stanno cercando di finalizzare nuovi accordi per la fornitura di armi per integrare la tecnologia ucraina dei droni nelle rispettive Forze Armate. Del resto, escludendo la deterrenza nucleare francese, a causa della guerra contro la Russia nessun altro esercito come quello di Kiev ha subito una trasformazione così radicale. Si pensi soltanto al fatto che le forze di Zelensky sono passate dall’essere dotate di mezzi risalenti agli ultimi anni di produzione dell’U alle più moderne armi disponibili e a maturare sulla loro pelle le esperienze operative. 🔗 Leggi su Panorama.it

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