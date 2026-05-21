Al via TIM Star il nuovo programma che valorizza le relazioni che durano nel tempo
È stato annunciato il lancio di TIM Star, un nuovo programma di fidelizzazione gratuito rivolto ai clienti consumer. L’obiettivo è premiare le relazioni a lungo termine con benefici che aumentano nel tempo. Il programma mira a riconoscere e rafforzare i legami con gli utenti che continuano a scegliere l’azienda nel tempo, offrendo vantaggi crescenti e servizi dedicati. La proposta si inserisce in un contesto di strategie per migliorare il rapporto con la clientela e consolidare la presenza sul mercato.
TIM cambia passo nella relazione con i clienti consumer e lancia TIM Star, il nuovo programma fedeltà gratuito pensato per valorizzare le relazioni che si consolidano nel tempo, trasformandole in benefici concreti e crescenti. L’iniziativa fa parte di una strategia più ampia che mette il cliente. 🔗 Leggi su Today.it
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