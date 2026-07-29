Le 10 auto cinesi più vendute in Europa | motori prezzi e versioni
Nella prima metà del 2026 in Europa sono state immatricolate circa 620.000 auto prodotte in Cina. Tra queste, sono state individuate le dieci vetture cinesi più acquistate dagli automobilisti europei. I dati si riferiscono alle immatricolazioni e includono vari modelli, motorizzazioni, prezzi e versioni disponibili sul mercato. La classifica si basa sui numeri di vendita registrati nel primo semestre dell’anno.
Nella prima metà del 2026 in Europa sono state immatricolate circa 620.000 auto assemblate in Cina. Di queste, ecco le 10 più scelte dagli automobilisti europei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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