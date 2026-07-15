Auto ibride usate i 10 modelli più venduti | prezzi versioni e chilometraggio
In Italia, il mercato delle auto ibride usate si concentra sui 10 modelli più venduti. I prezzi variano tra circa 15.000 e 25.000 euro, con versioni che coprono un chilometraggio tra 50.000 e 150.000 km. I modelli più richiesti sono di segmento compatto e SUV. La maggior parte delle vetture ha motorizzazioni plug-in o full hybrid, con anni di immatricolazione tra il 2018 e il 2021.
In Italia il mercato dell’usato è una piazza che si mantiene costante, come dimostrato dai dati diffusi dall’Automobile Club Italia, che indicano - al netto delle minivolture (cessioni di auto a rivenditori) - un totale di 1.624.192 cambi di proprietà nel periodo che va da gennaio a giugno. Una cifra che sottolinea un leggero calo dello 0,11% rispetto alla prima metà del 2025, quando si registrarono 1.626.056 pratiche. Una situazione comunque stabile quella della rete di vendita dell’usato, all’interno della quale l’ibrido sta prendendo sempre più piede, conquistando una quota di mercato del 13,3% che lo piazza in terza posizione nella classifica delle motorizzazioni con più compravendite di seconda mano, dietro soltanto ai motori diesel e a benzina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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