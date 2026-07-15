Auto ibride usate i 10 modelli più venduti | prezzi versioni e chilometraggio

Notizia in breve

In Italia, il mercato delle auto ibride usate si concentra sui 10 modelli più venduti. I prezzi variano tra circa 15.000 e 25.000 euro, con versioni che coprono un chilometraggio tra 50.000 e 150.000 km. I modelli più richiesti sono di segmento compatto e SUV. La maggior parte delle vetture ha motorizzazioni plug-in o full hybrid, con anni di immatricolazione tra il 2018 e il 2021.