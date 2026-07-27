Le dieci auto più vendute in Europa nel primo semestre del 2026 includono modelli con prezzi variabili, motori a benzina, diesel e ibridi, e consumi differenziati. Il totale delle immatricolazioni ha superato quello del primo semestre del 2019, segnando un incremento dopo la pandemia. I dati mostrano una ripresa significativa nel settore automobilistico, con alcune vetture che dominano il mercato per quota di vendite. Le auto più richieste sono di segmento compatto e SUV.

Dal bilancio sul mercato automobilistico europeo del primo semestre del 2026 emergono numeri positivi. Per la prima volta dallo scoppio della pandemia, il volume di immatricolazioni ha infatti superato quello registrato nello stesso periodo del 2019, con un totale di 7.216.161 auto targate. Si è così registrata una crescita del 4,34% rispetto all'ultimo anno pre-pandemico, nel quale tra gennaio e giugno erano state immatricolate 6.902.841 auto. E tra i mesi "d'oro" del 2026 vi è sicuramente quello di giugno, nel quale in Europa sono state acquistate 1.377.532 vetture, quindi il 13,22% in più rispetto allo stesso mese del 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le 10 auto più vendute d'Europa: prezzi, motori, consumi

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