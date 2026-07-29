Un aereo con a bordo il premier israeliano ha sorvolato nuovamente l’Italia, in particolare la Puglia, senza che si procedesse all’arresto. Sul capo del governo israeliano pende un mandato della Corte penale internazionale. Il trattato che attribuisce competenze alla Corte è stato firmato a Roma, e l’Italia avrebbe dovuto rispettare le decisioni del tribunale. Finora, non sono stati adottati provvedimenti contro il leader israeliano durante il sorvolo.

Il trattato che dava competenze alla Corte penale internazionale fu firmato a Roma. L’Italia, per questo, dovrebbe avere anche una sorta di rispetto ulteriore per le decisioni della Corte. L’altro ieri il Wing of Zion ha sorvolato fra gli altri Grecia, Italia (con passaggio sulla Puglia) e Francia nel volo per Washington. A bordo il capo del governo israeliano, Benjamin Netanyahu nei confronti del quale la Corte penale internazionale ha emesso il mandato di arresto. L’Italia, come gli altri del resto, non ha provveduto ad eseguire quel mandato. Né l’altro ieri né le altre volte in cui Netanyahu ha sorvolato l’Italia. L'articolo L’aereo... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - L’aereo con a bordo Netanyahu ha sorvolato di nuovo l’Italia (in particolare la Puglia) e non si è proceduto all’arresto Sul capo del governo israeliano pende il mandato della Corte penale internazionale

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