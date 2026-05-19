Il ministro delle Finanze di Israele ha annunciato che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. La richiesta formale è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sul contenuto o le ragioni di questa decisione. La notizia ha attirato l’attenzione sui rapporti tra l’istituzione giudiziaria internazionale e il governo israeliano. Al momento, non ci sono state dichiarazioni ufficiali che spiegano le motivazioni dietro questa richiesta di arresto.

La Corte penale internazionale ha richiesto un mandato di arresto nei confronti del ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich. Lo ha dichiarato lo stesso membro del governo Netanyahu in conferenza stampa, confermando così lo scoop pubblicato nei giorni scorsi da Haaretz e poi smentito dalla Corte. “Ieri mi è stato comunicato che la Corte Penale Internazionale antisemita dell’Aja ha chiesto l’emissione del mandato di arresto nei miei confronti”, ha detto nel corso dell’incontro con i giornalisti, definendo il provvedimento “ una dichiarazione di guerra ” di fronte alla quale “risponderemo con la stessa moneta”. Il ministro ha puntato il dito contro l’ Autorità Nazionale Palestinese, accusandola di aver fatto pressione sulla Corte: “Le mani sono quelle dell’Aja, ma la voce è quella dell’Anp” riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ministro israeliano Smotrich: “La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro di me”

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Israeli Minister Bezalel Smotrich Threatens Retaliation After ICC Warrant Claim | DRM News | AC1F

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