Gli Stati membri della Corte penale internazionale hanno deciso di rimuovere il procuratore capo Karim Khan, accusandolo di molestie sessuali nei confronti di una collaboratrice. La decisione è arrivata dopo che le accuse sono diventate pubbliche e hanno portato a una crisi all’interno dell’organizzazione. La rimozione di Khan mette in discussione anche il mandato di cattura di un altro leader politico, che ora potrebbe essere messo a rischio.

Gli Stati membri della Corte penale internazionale hanno destituito il procuratore capo Karim Khan, travolto da accuse di molestie sessuali verso una collaboratrice. Israele chiede subito la revoca dei mandati d’arresto contro Netanyahu e Gallant: la decisione spetta però ai giudici, non al procuratore, e la strada per l’annullamento resta tutta in salita. Chi è Karim Khan Avvocato britannico di 56 anni, appartenente alla comunità musulmana Ahmadiyya, Karim Khan guidava l’ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale dal 2021. Nel corso del mandato si era costruito una reputazione di magistrato intransigente, rivendicando pubblicamente l’obiettivo di perseguire in modo imparziale i responsabili dei crimini più gravi, dai reati sessuali alle violazioni dei diritti dei minori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Netanyahu.

© Virgilio.it - Karim Khan rimosso dalla Corte Penale Internazionale, perché il mandato di cattura di Netanyahu è a rischio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ICC Chief Prosecutor Karim Khan Removed: US Welcomes Major Shake-Up After Misconduct Findings

Notizie e thread social correlati

Secondo fonti di Ap e Reuters il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, accusato di molestie sessuali, è stato rimosso dall’incaricoIl procuratore capo della Corte penale internazionale, accusato nel 2024 di molestie sessuali da una collaboratrice, è stato rimosso dall’incarico.

L’assemblea della Corte penale internazionale dà il benservito al procuratore generale Karim Khan. Accusato di aggressione sessuale è sollevato dall’incaricoL’assemblea della Corte penale internazionale ha deciso di sollevare dal suo incarico il procuratore generale.

Temi più discussi: Corte penale internazionale, rimosso il procuratore Khan; Il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, accusato di molestie sessuali, è stato rimosso dall'incarico; Cpi, Khan sollevato dal suo incarico. Israele: Ora sia revocato il mandato d'arresto per Netanyahu; Media, Stati membri della Cpi destituiscono il procuratore Karim Khan.

Il procuratore islamico della Corte Penale Internazionale Karim #Khan è stato rimosso per molestie sessuali. Questi sono quelli che volevano processare Trump e Netanyahu. #cpi x.com

Karim Khan rimosso dal ruolo di procuratore della corte penale internazionale reddit

Karim Khan rimosso dalla Corte Penale Internazionale, perché il mandato di cattura di Netanyahu è a rischioChi è Karim Khan, perché è stato rimosso dalla Corte Penale Internazionale e le vere possibilità di revoca del mandato di cattura per Netanyahu ... virgilio.it

Corte penale internazionale, rimosso il procuratore KhanNel 2024 Karim Khan aveva chiesto e ottenuto dalla Cpi di emettere mandati di arresto contro il premier israeliano Benyamin Netanyahu e contro l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crim ... ilsole24ore.com