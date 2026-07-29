La storia di Caroline Tapken che spende tutto in viaggi e non lascia nulla ai figli È la mia semi-pensione il periodo più bello della vita

Una donna britannica di 65 anni ha speso circa 21.000 euro per un viaggio di tre settimane in Antartide, considerato il suo ultimo viaggio. Ha dichiarato che si tratta della sua “semi-pensione” e del periodo più bello della vita. Non ha lasciato nulla ai figli e ha dedicato le sue risorse a viaggi. La sua scelta di spendere tutto in questa esperienza ha attirato l’attenzione.

Roma, 29 luglio 2026 – Caroline Tapken, britannica, ha 65 anni e il suo ultimo viaggio è stato in Antartide: costo, circa 21mila euro, per tre settimane. In un’intervista al Daily Mail, spiega che desidera investire la sua pensione, periodo che definisce come il più bello della vita, facendo viaggi ed esperienze. Caroline abita non lontano da Londra, a Uxbridge. Continua a lavorare come consulente e parla della sua attuale vita come di una “semi-pensione”. Durante il viaggio in Antartide, ha visitato località celebri come Ushuaia, da dove si è imbarcata su una nave alla scoperta di una delle mete più ambite – e costose – del momento. La filosofia di vita di Caroline nasce proprio da una profonda meditazione sull’esistenza, in seguito a un doloroso evento che ha interrotto la routine e la vecchiaia immaginata insieme al marito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Va in pensione e spende oltre 21mila euro per un viaggio in Antartide

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La storia di Caroline Tapken che spende tutto in viaggi e non lascia nulla ai figli. È la mia semi-pensione, il periodo più bello della vitaUltima meta l’Antartide, costo: 21mila euro per tre settimane. Per la 65enne la scelta di pensare a se stessa non significa trascurare la famiglia ma concedersi un regalo dopo la fatica di una vita ... quotidiano.net

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