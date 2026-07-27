Non lascerò l’eredità ai miei figli il mio patrimonio non è il loro salvadanaio Preferisco spendere tutto in viaggi | la confessione senza sensi di colpa di Caroline Tapken

Una donna ha dichiarato di non voler lasciare l’eredità ai figli, preferendo utilizzare tutto il patrimonio per viaggiare. La sua scelta è stata condivisa pubblicamente senza esitazioni, suscitando discussioni. La decisione riguarda una pensionata che ha deciso di dedicare le proprie risorse a esperienze di viaggio anziché a un risparmio per i figli. La sua posizione ha attirato attenzione sui modi diversi di concepire la gestione del patrimonio e il valore del tempo.

C’è chi passa la pensione a fare i conti per lasciare qualcosa ai figli, e chi invece decide che il momento di vivere è adesso. Caroline Tapken appartiene decisamente alla seconda categoria, e la sua storia sta facendo discutere. Sessantacinque anni, un passato di 40 anni tra hospitality, marketing turistico e PR in giro per il mondo, oggi Caroline vive a Uxbridge, alla periferia di Londra, ed è “semi-pensionata”: lavora ancora come consulente per expat, ma il resto del tempo lo dedica a una cosa sola, viaggiare. E lo fa senza sensi di colpa, nemmeno quando si tratta di spendere cifre a cinque zeri. La storia è stata raccontata dal Daily Mail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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