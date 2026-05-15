Una donna di 51 anni, conosciuta come docente e appassionata di immersioni, è morta nelle Maldive insieme alla figlia di 22 anni. La donna aveva lasciato la sua vita professionale e personale per dedicarsi agli studi sugli abissi marini. Tra le persone coinvolte ci sono anche alcuni studenti e un bancario che aveva deciso di abbandonare l’attività lavorativa per vivere vicino all’oceano. La notizia ha suscitato attenzione tra chi conosceva le vittime e chi seguiva le loro avventure.

La figura centrale di questo gruppo era quella di Monica Montefalcone, 51 anni, docente associata di Ecologia al Distav dell’Università di Genova. Era un punto di riferimento per studenti e studiosi del mare. Negli anni aveva focalizzato molte delle sue ricerche sugli ecosistemi marini e sugli effetti dei cambiamenti climatici, seguendo progetti scientifici che l’avevano portata spesso proprio alle Maldive, uno dei luoghi che conosceva meglio. Aveva coordinato studi sugli atolli maldiviani, lavorato al monitoraggio degli habitat corallini e collaborato a programmi dedicati alla tutela del Mediterraneo. Nel 2022, ricevendo il Premio Atlantide, aveva riassunto così il senso della sua vita professionale: «Ho dedicato tutta la mia vita a scoprire e studiare le meraviglie che vivono sotto la superficie del nostro mare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «La mia vita a studiare gli abissi»: la storia della professoressa morta alle Maldive con la figlia, i suoi studenti e il bancario che ha lasciato tutto per l’oceano

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