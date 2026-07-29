Ignazio La Russa ha dichiarato che Giorgia Meloni non sta pensando al Quirinale, ma che potrebbe rappresentare un vantaggio per l’Italia se dovesse diventare presidente della Repubblica. La sua affermazione è stata fatta durante la Cerimonia del Ventaglio, un appuntamento istituzionale in cui ha incontrato la stampa parlamentare. La Russa non ha fornito dettagli su eventuali scenari, limitandosi a commentare le possibilità future.

Ignazio La Russa ha incontrato la stampa parlamentare per la consueta Cerimonia del Ventaglio, e ha toccato vari temi, tra i quali la possibilità che in futuro l’attuale premier, Giorgia Meloni, possa diventare presidente della Repubblica. “Meloni non ci pensa nemmeno allo stato” a fare il presidente della Repubblica, “ma se in futuro ci pensasse sarebbe un grande vantaggio per l’Italia e gli italiani, sarebbe gradita a tutto il centrodestra e anche a qualcuno di centrosinistra”, ha detto La Russa. “Per la destra riconoscimento Costituzione è totale, nessun tabù”. “Perché deve essere un tabù che uno di destra, non La Russa, possa diventare presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - La Russa: “Meloni non pensa al Quirinale ma sarebbe un vantaggio per l’Italia”

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