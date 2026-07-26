Il presidente del Senato ha espresso la possibilità che la premier possa un giorno diventare presidente della Repubblica, definendola “un grande bene per l’Italia”. Durante un evento a Viareggio, ha detto che questa ipotesi potrebbe realizzarsi in futuro, ma ha escluso che avvenga nel breve termine. La dichiarazione si concentra sulla prospettiva di un possibile incarico presidenziale per la leader del governo.

Giorgia Meloni potrebbe un giorno salire al Quirinale. Ne è convinto il presidente del Senato Ignazio La Russa, che durante l’incontro “L’Estate del Principe”, in corso a Viareggio, ha indicato la premier come una possibile futura presidente della Repubblica, pur escludendo che ciò possa accadere nell’immediato. Secondo la seconda carica dello Stato, un’eventuale elezione di Meloni al Colle rappresenterebbe un fatto positivo non solo per il centrodestra, ma per l’intero Paese. «Meloni presidente della Repubblica? Sarebbe un grande bene». Rispondendo a una domanda sul futuro della leader di Fratelli d’Italia, La Russa si è detto convinto che prima o poi possa approdare al Quirinale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Quirinale, La Russa incorona Meloni: “Sarebbe un grande bene per l’Italia”

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