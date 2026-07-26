Il presidente del Senato ha affermato che la presenza della premier al Colle rappresenterebbe una grande opportunità per il paese. La dichiarazione arriva a un mese dalle parole della stessa premier, che aveva espresso il desiderio di superare il tabù sul Quirinale e di coinvolgere la destra in questa scelta. Fratelli d’Italia torna a discutere della candidatura al Colle, con un esponente di rilievo istituzionale che sottolinea il valore di questa possibilità.

A un mese dalle parole della premier Giorgia Meloni che aveva auspicato “la rottura del tabù Quirinale” da parte della destra, Fratelli d’Italia torna a parlare della scalata al Colle e lo fa con un esponente di rilievo istituzionale come il presidente del Senato Ignazio La Russa. Giorgia Meloni potrebbe essere un prossimo presidente della Repubblica? "Secondo me lo diventerà non questa volta ma la prossima, il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità”, risponde La Russa che aggiunge: “Sarebbe una grande fortuna per l'Italia, dopo Mattarella. Per me sarebbe un bene, un grande bene perché donna, brava e perché partendo da posizioni di difficoltà, è riuscita". 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - La Russa: “Meloni al Colle sarebbe una grande fortuna per l'Italia”

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