La ruota della fortuna festeggia i 70 anni di Gerry Scotti con una puntata speciale | ecco quando

Il 7 agosto, il conduttore compirà 70 anni. Per celebrare l'occasione, Mediaset ha programmato una puntata speciale del game show che conduce, in onda su Canale 5. La trasmissione, molto seguita, sarà dedicata al festeggiamento del traguardo. La produzione si prepara a mettere in scena uno spettacolo dedicato, con la partecipazione di ospiti e sorprese.

Il conduttore compirà 70 anni il prossimo 7 agosto e Mediaset sarebbe pronta a celebrare il traguardo con un appuntamento speciale del game show che sta conquistando il pubblico di Canale 5. Gerry Scotti si prepara a festeggiare un traguardo importante: il prossimo 7 agosto il conduttore compirà 70 anni. Per l'occasione, Mediaset sarebbe pronta a celebrare il suo volto simbolo con una puntata speciale de La Ruota della Fortuna. L'ipotesi è che l'appuntamento possa andare in onda proprio nel giorno del compleanno, ma per conoscere la data e le modalità ufficiali della celebrazione si attendono conferme da parte dell'azienda, così come maggiori dettagli sugli eventuali ospiti e sulle sorprese pensate da Mediaset. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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