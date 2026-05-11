Durante la registrazione di “La Ruota della Fortuna”, la campionessa Dorella ha avuto una fase fortunata, vincendo un premio di circa mezzo milione di euro. Gerry Scotti ha annunciato un nuovo speciale del programma, che sarà trasmesso prossimamente. La puntata si è conclusa con una grande soddisfazione per la partecipante, in un contesto caratterizzato da variazioni di fortuna.

La Ruota della Fortuna è imprevedibile, con fasi tremendamente sfortunate e altre molto ricche. Lo sa bene la campionessa Dorella, che negli studi Mediaset ha trovato un enorme sorriso. Insieme a lei anche suo marito, che l’ha accompagnata in questa seconda avventura. I due hanno un sogno ben chiaro in mente, e ora potrebbero realizzarlo. Quanto ha vinto Dorella. Gerry Scotti ha iniziato la puntata evidenziando come i conduttori, spesso, utilizzino degli aggettivi un po’ esagerati. In questo caso, però, ogni esaltazione delle puntate de La Ruota della Fortuna del fine settimana sarebbe giustificata. Lo ha detto chiaramente e il motivo è ben noto agli appassionati del programma di Canale 5: “Abbiamo regalato quasi mezzo milione di euro ”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, “mezzo milione di euro regalato” e Gerry Scotti annuncia un nuovo speciale

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