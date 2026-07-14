La Ruota della Fortuna Gerry Scotti festeggia il primo anniversario | Abbiamo vinto tutto

È passato un anno dal ritorno di “La Ruota della Fortuna” in televisione. Gerry Scotti ha commentato il primo anniversario, dicendo: “Abbiamo vinto tutto”. La trasmissione, riproposta in una nuova versione, ha celebrato il suo primo anno di trasmissione.

Come vola il tempo. è già passato un anno da quando La Ruota della Fortuna, nella sua nuovissima versione, faceva il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani. Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano il primo compleanno ripercorrendo i grandi traguardi raggiunti, in una puntata che, però, è tutt’altro che fortunata, per lo meno per i concorrenti. Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano l’anniversario. “365 giorni fa varcavo per la prima volta le soglie di quella porta”: così Gerry Scotti apre la puntata di martedì 14 luglio. Perché esattamente un anno fa iniziava quella che il conduttore definisce “una delle più grandi occasioni professionali della nostra vita”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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La ruota della fortuna, Gerry Scotti contro Samira: il gesto inaspettato davanti a tutti VIDEO

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