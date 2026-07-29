La Real batte l’Aston Villa con una schiacciante vittoria
La Real Sociedad ha battuto l’Aston Villa con un punteggio schiacciante in una partita amichevole. La squadra spagnola ha dominato l’incontro, segnando numerosi gol e mantenendo il controllo del gioco fino alla fine. L’Aston Villa ha tentato di reagire, ma senza successo. La partita si è conclusa con la vittoria della Real Sociedad, che ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in amichevole.
2026-07-28 22:28:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: IL La Real Sociedad ha vinto anche la sua seconda amichevole in Inghilterra e ancora con un ritorno, come il L’Aston Villa di Unai Emery che hanno messo in campo tanti giovani e che poi hanno visto come Soler, Óskaon, Carrera e Rupérez hanno segnato per il 2-4 e lasciarlo senza trionfo. La Real ha iniziato con due calci d’angolo di fila, ma non ne ha approfittato nessuno, nel frattempo Remiro ha dovuto lavorare duro a respingere il primo tentativo dell’Aston Villa, tiro ravvicinato di Maatsen. Quello di Cascante ha quasi evitato un gol chiamato nel secondo approccio locale, un tiro a bruciapelo di Burrowes che ha respinto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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