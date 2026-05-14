Pronostico Aston Villa-Liverpool | una vittoria per centrare l’obiettivo

Venerdì alle 21:00 si gioca la partita tra Aston Villa e Liverpool, valida per la trentasettesima giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e si potranno consultare le statistiche aggiornate e le probabili formazioni. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato importante in vista delle ultime giornate di campionato.

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Aston Villa-Liverpool è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Da qualche settimana i tifosi di diverse squadre di Premier League non fanno altro che sbirciare i risultati dell’ Aston Villa. Già, perché se i Villans dovessero chiudere il campionato esattamente al quinto posto, vincendo al contempo l’Europa League – mercoledì prossimo a Istanbul è in programma la finalissima con il Friburgo, in cui gli uomini di Unai Emery partiranno strafavoriti – anche la sesta classificata si qualificherebbe alla prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Liverpool: una vittoria per centrare l’obiettivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico Aston Villa-Sunderland: la vittoria per blindare la ChampionsAston Villa-Sunderland è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni,... Pronostico Liverpool-Chelsea: Champions in tasca con una vittoriaLiverpool-Chelsea è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche,... Temi più discussi: Pronostico Aston Villa-Liverpool: analisi, quote e consigli; Pronostico Aston Villa - Liverpool: analisi e quote; Liverpool-Aston Villa, Reds a caccia della qualificazione in Champions. I pronostici di Netwin; Pronostico Burnley-Aston Villa: analisi, quote e consigli. Pronostico Aston Villa-Liverpool: una vittoria per centrare l’obiettivoAston Villa-Liverpool è una partita di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Liverpool-Aston Villa, Reds a caccia della qualificazione in Champions. I pronostici di NetwinSlot e i suoi condividono la quarta posizione coi Villans, manca un ultimo sforzo per centrare la qualificazione aritmetica al trofeo più prestigioso ... pressgiochi.it