Pronostico Aston Villa-Liverpool | una vittoria per centrare l’obiettivo
Venerdì alle 21:00 si gioca la partita tra Aston Villa e Liverpool, valida per la trentasettesima giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e si potranno consultare le statistiche aggiornate e le probabili formazioni. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato importante in vista delle ultime giornate di campionato.
Aston Villa-Liverpool è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Da qualche settimana i tifosi di diverse squadre di Premier League non fanno altro che sbirciare i risultati dell’ Aston Villa. Già, perché se i Villans dovessero chiudere il campionato esattamente al quinto posto, vincendo al contempo l’Europa League – mercoledì prossimo a Istanbul è in programma la finalissima con il Friburgo, in cui gli uomini di Unai Emery partiranno strafavoriti – anche la sesta classificata si qualificherebbe alla prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Ilveggente.it
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