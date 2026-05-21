Il principe William in estasi per la vittoria del suo Aston Villa Esulta come un tifoso qualsiasi e va nello spogliatoio McGinn | Venga a bere con noi

Il principe William ha festeggiato con entusiasmo la vittoria del suo Aston Villa, esultando sugli spalti e unendosi ai tifosi nel canto. Dopo la partita, si è recato negli spogliatoi insieme ai giocatori. Il centrocampista del club ha invitato il membro della famiglia reale a unirsi a un brindisi, dicendo: “Venga a bere con noi...”. La scena si è svolta a Londra, il 21 maggio 2026, durante il match conclusosi con la vittoria della squadra.

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Londra, 21 maggio 2026 – Esulta sugli spalti come un tifoso comune, canta con la curva 'Sweet Caroline', festeggia la conquista dell'Europa League con il suo amato Aston Villa dopo averlo incitato prima della finale, con una visita nello spogliatoio: William, principe di Galles, è decisamente un supporter non comune per la squadra di Unai Emery che ieri sera ha battuto a Istanbul il Friburgo 3-0 riportando a Birmingham una coppa europea 44 dopo la Coppa Campioni. Esulta dopo conquista Europa League: 'l'aspettavamo da 44 anni' Il racconto del capitano McGinn. Naturale conseguenza della notte da ultrà di William - non la prima, sicuramente non l'ultima - è stato il racconto del capitano dei Villaners, lo scozzese McGinn. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il principe William in estasi per la vittoria del suo Aston Villa. Esulta come un tifoso qualsiasi e va nello spogliatoio. McGinn: “Venga a bere con noi...” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Principe William in versione tifoso, ha festeggiato con l’Aston Villa negli spogliatoiIeri l’Aston Villa ha conquistato la prima finale europea dopo 44 anni battendo il Nottingham Forest 4-0; ora dovrà affrontare il Friburgo in Europa... William in lacrime per l’Aston Villa: il principe dimentica il protocollo e vive una notte da tifoso a IstanbulIl futuro re tra abbracci, occhi lucidi e festa con i tifosi dopo il trionfo in Europa League: “Villa fino alla morte” Per una sera non c’era il... WILLIAM DIMENTICA IL PROTOCOLLO E SI LASCIA ANDARE. Il principe è stato ripreso con gli occhi lucidi mentre il suo Aston Villa conquistava un trofeo europeo atteso da 44 anni #principeWilliam #AstonVilla #FriburgoAstonVilla #EuropaLeague x.com Il giubilante Principe William piange lacrime di gioia dopo aver visto il suo amato Aston Villa vincere l'Europa League reddit Principe William scatenato per l’Aston Villa: il video dei festeggiamenti in finale di Europa League è viraleNiente etichetta reale, nessuna formalità. Per una sera, il principe William ha messo da parte il ruolo istituzionale e, come un normale tifoso, ha seguito l’Aston Villa a Istanbul per vivere tutte le ... tg.la7.it Il principe William in estasi per la vittoria del suo Aston Villa. Esulta come un tifoso qualsiasi e va nello spogliatoio. McGinn: Venga a bere con noi...Il principe di Galles – decisamente un supporter non comune – festeggia dopo la conquista dell’Europa League. L'aspettavamo da 44 anni ... sport.quotidiano.net